Traffico di cocaina dalla Spagna: 7 condanne del Gup di Palermo

Il gup di Palermo, Marcella Ferrara, oggi ha condannato i sette componenti di una banda che importava cocaina da smerciare nei locali di Marsala e Trapani. L'operazione "Borasco" scatto' nel gennaio 2017 condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardai di Finanza di Palermo, coordinata dalla Procura di Palermo guidata da Francesco Lo Voi. Finanzieri eseguirono perquisizioni in Sicilia (Marsala e Isola delle Femmine) e Lazio (Roma), sequestrando 6 chili di cocaina proveniente dalla Spagna. Il gup - accogliendo la tesi dell'accusa rappreesentata dai pm Claudio Camilleri e Calogero Ferrara - ha riconosciuto l'esistenza di una associazione a delinquere capeggiata da Pietro Maniscalco, condannato a 18 anni con Vito Chirco, per lui dieci anni di reclusione. Sedici anni di carcere per lo spagnolo Gerardo Olarte Alonso e 12 per il suo connazionale Santiago Rodriguez Gonzalez, coloro che si occupavano di reperire la "coca" dalla Spagna. Condannati a 8 anni e 9 mesi Maria Spatola, 8 anni per Vincenzo Crimi e 6 anni per Antonello Cola.