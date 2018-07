Forza Italia contro la preferenza di genere: è polemica alla Regione

Attacco alla preferenza di genere in Prima commissione Affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana. Alcuni deputati di Forza Italia hanno presentato un disegno di legge per chiedere di abolire questa norma. Non ci sta il Pd: "Non vi e' alcun motivo per abolire la preferenza di genere in Sicilia", afferma il capogruppo Giuseppe Lupo, "da quando e' stata introdotta, nel 2013, ha dato risultati positivi incrementando la presenza delle donne nei consigli comunali. Nelle nove citta' capoluogo la presenza delle donne e' passata dal sei al trenta per cento".

Alla riunione della commissione Affari istituzionali hanno partecipato, fra gli altri, Milena Gentile rappresentante associazione Emily, Adriana Palmeri della associazione Mezzo Cielo e Valeria Ajovalasit presidente di Arcidonna, che hanno argomentato le ragioni della loro contrarieta' all'abolizione della preferenza di genere.

Duro anche il deputato di Cento Passi, Claudio Fava, presidente dell'Antimafia regionale: "Con l'introduzione della doppia preferenza di genere abbiamo evitato il triste spettacolo di aule consiliari occupate solo da uomini. Per la Sicilia e' stata una conquista di civilta', testimoniata dai numeri che hanno visto triplicare la presenza di consigliere comunali. E adesso all'Ars qualcuno vorrebbe riportare indietro le lancette della storia, magari tornando ad aule consiliari tutte al maschile per garantire qualche eletto fidelizzato in piu'". E rilancia: "Nella proposta di modifica alla legge elettorale regionale che abbiamo presentato nelle scorse settimane il doppio voto di preferenza di genere e' esteso anche all'Ars".

"L'incredibile accanimento con cui la Prima Commissione dell'Ars continua a tentare l'abolizione della doppia preferenza di genere spiega, paradossalmente, perche' la Sicilia sia ultima nelle classifiche per ricchezza e vivibilita'", dice la deputata del Misto, Marianna Caronia, ex gruppo FI, per la quale "di fronte a un panorama economico cosi' disastroso come quello siciliano, una parte della classe politica, guarda caso a prevalenza maschile, considera l'abolizione della preferenza di genere una priorita' indifferibile".