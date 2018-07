Ragusa, sabato 7 luglio in programma il Memorial Marcello Giuffrida

La XI edizione del Memorial 'Marcello Giuffrida', la competizione regionale che vede i Volontari siciliani confrontarsi in simulazioni di primo soccorso si svolgerà sabato 7 luglio a Ragusa Ibla, dove avrà luogo anche il 5° Meeting Regionale dei Giovani Croce Rossa Italiana che si confronteranno sui risultati raggiunti, i temi di interesse per i giovani e le attività da realizzare.

Seguendo le indicazioni del Comitato CRI regionale, la CRI di Ragusa ha preparato un percorso di gara in cui le nove squadre partecipanti si confrontano in simulazioni di incidenti di vario tipo. Ogni prova sarà valutata da giudici che assegneranno un punteggio in base alle tecniche applicate, all'organizzazione del lavoro di squadra, alla chiamata per la richiesta dei soccorsi e l'intervento dell'intera squadra. Le squadre dei partecipanti arriveranno da tutta la Sicilia. Per lo svolgimento delle gare saranno presenti anche giudici, truccatori e simulatori. A dirigere la competizione sarà Carmelo Guerrera, Delegato regionale CRI per l'area salute.

Il Memorial sarà inoltre occasione, come ogni anno per ricordare Marcello Giuffrida, simbolo del volontariato siciliano in CRI e figura di spicco nel panorama nazionale delle organizzazioni per il suo contributo nell'innovazione dei sistemi e delle tecniche di primo soccorso e protezione civile.