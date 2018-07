Castronovo di Sicilia, scontro tra un furgone e un autobus: tre feriti

Un incidente fra un furgone e un autobus, lungo la strada statale 189, all'altezza di Castronovo di Sicilia., ha paralizzato per diverse ore il traffico. Tre le persone rimaste ferite a causa dello scontro sul quale adesso indagano i carabinieri. Il più grave è stato portato al pronto soccorso del Civico di Palermo in elicottero dov’è entrato in codice rosso. Due donne sono invece finite al San Giovanni Di Dio di Agrigento ma non si troverebbero in pericolo di vita. Il tratto della Palermo-Agrigento è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato.