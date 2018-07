Disabili gravissimi, la lunga lotta contro l'Asp 8 di Siracusa

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'associazione avolese AZAHAR- progetto " Equilibri tutti siamo diversi":

"Da tantissimo tempo cerchiamo il dialogo con chi dovrebbe sbloccare le indennità previste per i disabili gravissimi, il gioco delle parti fa si che le colpe vengano girate e rigirate da ufficio ad ufficio; l'enorme ritardo nel produrre i documenti necessari per accedere agli arretrati 2017 e 2018 da parte delle asp locali, ha causato il ritorno dei soldi stanziati dalla Regione alla Regione stessa e quindi adesso, con ritardi assurdi e unica in tutta la Sicilia, l'ASP n°8 di Siracusa non ha ancora pagato ai disabili gravissimi gli arretrati 2017 mentre nelle altre ASP stanno ricevendo gli arretrati 2018 inerenti le prime 4 mensilità. Dai dirigenti delle ASP distrettuali a quelli dell'ASP Siracusa, solo risposte insensate di rinvio e ad oggi si attende la risposta dell'apposito ufficio finanziario su come dare le spettanze dovute a chi le aspetta ormai da tempo immemorabile; cercando ancora una volta il dialogo con la dirigenza dell'Asp distrettuale di Noto, stamattina ci siamo imbattuti nell'ennesimo muro di gomma, da chi se ne è lavato le mani a chi, pur presente in ufficio, ci fa dire dalla segreteria che è assente e che ci riceverà in altri giorni. Abbiamo stamattina telefonato al dottor Bastante e al dottor Micale; il primo ci ha riferito che non ha soldi per poter stanziare quanto dovuto proprio perchè ci sono stati ritardi nella produzione della documentazione da parte delle asp distrettuali e le indennità sono tornate alla regione; dopo telefonate fatte ad altri uffici e dopo aver detto chiaramente che le famiglie agiranno per vie legali, ci hanno riferito che ormai è questione di attimi e che risolveranno e dunque domani avremo risposte certe.

La soluzione da adottare, che ci hanno riferito esperti del settore, è quella dell'anticipo di bilancio da parte dell'asp Siracusa e conseguente richiesta alla Regione di reinviare i soldi tornati indietro, quindi intanto pagare subito quanto dovuto ai disabili gravissimi per poi richiedere e definire all'interno dell'asp stessa la metodologia di reintegro. Domani attendiamo risposta e naturalmente si chiede che gli arretrati siano dati alle famiglie entro la settimana e subito dopo dovranno seguire gli arretrati 2018 già stanziati dalla regione. In caso di risposta ancora negativa si agirà per vie legali e informando tutti gli organi di stampa di quanto sta avvenendo in modo indecoroso e indegno presso l'ASP n°8 di Siracusa."