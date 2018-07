Tredicenne morta all'Isola delle Femmine, donati gli organi

I genitori della ragazzina di 13 anni travolta da un'onda a Isola delle Femmine e deceduta presso la rianimazione dell'ospedale Cervello di Palermo, hanno dato il consenso alla donazione degli organi. "Stamattina - scrive il Centro Regionale Trapianti Sicilia - sono stati prelevati cuore, fegato, reni e cornee. Il cuore e' andato a Padova, il fegato e' stato accettato da ISMETT, i reni sono in attesa di essere assegnati, le cornee invece sono state inviate alla Banca degli occhi". Da sabato la tredicenne lottava tra la vita e la morte. Ieri l'elettroencefalogramma e' risultato piatto e i medici hanno avviato le procedure di osservazione per dichiarare la morte cerebrale. I genitori hanno dato il via libera alla donazione degli organi.