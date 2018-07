Rifiuti in Sicilia: Assopirec, incontro positivo con l'assessore Pierobon

"E' stato un incontro positivo quello che abbiamo avuto ieri con l'assessore regionale all'energia. Pierobon ha mostrato molto interesse nei confronti delle nostre proposte che consentono di: ridurre del 20% i conferimenti in discarica; risolvere il problema dei sovvalli, ovvero gli scarti da selezione delle frazioni differenziate, che rallenta l'attivita' delle piattaforme; recuperare le plastiche dai rifiuti solidi urbani, che altrimenti finirebbero direttamente in discarica, attraverso l'installazione di una speciale macchina a Bellolampo. Un investimento quest'ultimo a totale carico dei privati". Lo dice Gaetano Rubino presidente di Assopirec, l'Associazione che raggruppa numerose piattaforme di recupero in Sicilia.

"La prima proposta - spiega - riguarda il recupero delle plastiche e dei metalli dai rifiuti urbani residuali, i cosiddetti rur, i quali attualmente finiscono direttamente in discarica. La seconda corregge le storture presenti nel sistema per renderlo piu' efficiente. La terza e' volta ad avviare un progetto in via sperimentale capace di abbattere i volumi conferiti nell'impianto palermitano, senza nessun onere per il pubblico". "In questo modo - conclude Rubino - e' possibile rallentare la saturazione delle discariche siciliane e dare piu' tempo ai Comuni di raggiungere la fatidica quota del 30% di differenziata e alla Regione di attuare le varie fasi del Piano per la gestione integrata dei rifiuti".