Palermo, Rino Cascio è il nuovo capo della redazione Rai in Sicilia

Cambio al vertice della testata giornalistica della Rai in Sicilia. Rino Cascio è stato nominato dal direttore generale, Mario Orfeo, capo della redazione siciliana. Prende il posto di Roberto Gueli che andrà a lavorare a Roma nella redazione di Rai Sport.

Rino Cascio, 54 anni, sposato e padre di un ragazzo, è da considerarsi un veterano del giornalismo siciliano. Dagli Anni '90 in Rai, ha un passato da cronista di giudiziaria, ed è stato corrispondente da Palermo, del Manifesto negli anni d'oro del giornale. Ha pure lavorato per l'Ora di Palermo ed è stato un "allievo" dell'editorialista della Stampa, Francesco la Licata, con il quale è rimasto sempre in contatto. Si è sempre occupato di vicende legate alla mafia, raccontando pure le stragi di Capaci e quella di via D'Amelio ed i fatti più eclatanti accaduti nell'Isola. Di Cascio si può dire che è un giornalista completo, avendo lavorato per tanti anni da corrispondente per alcune testate nazionali prima di fare il suo ingresso nella redazione di viale Strasburgo. Il nuovo capo redattore della Tgr Sicilia, ha ricoperto incarichi sindacali facendo parte della segreteria regionale dell'Assostampa.

A Rino Cascio vanno le più sincere congratulazioni della redazione e della direzione di Nuovo Sud.