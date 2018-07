Giuseppe Picciolo è il nuovo segretario di Sicilia Futura

Nuovi vertici per il movimento regionale Sicilia Futura, presente all'Assemblea regionale siciliana con i deputati Edy Tamajo e Nicola D'Agostino. Ieri a Messina l'assemblea elettiva ha eletto segretario regionale Giuseppe Picciolo, ex deputato all'Ars, che ha raccolto il testimone passato dall'on. Nicola D'Agostino. I lavori sono stati presieduti da Toto' Cardinale alla presenza di quasi tutti i soci fondatori del movimento. Dopo l'apprezzata relazione programmatica del segretario uscente e gli interventi di molti dei partecipanti all'assemblea, sono state tracciate le linee guida di un gruppo politico che si e' gia' espresso per una nuova linea anche di discontinuita' con il recente passato. Questo il documento programmatico approvato all'unanimita' dai delegati all'assemblea di Sicilia Futura: "Con la elezione di Beppe Picciolo, che dovra' in tempi molto brevi riorganizzare il movimento anche nelle periferie piu' isolate, vogliamo riprendere e rilanciare una forte iniziativa capace di scuotere dal suo torpore la politica siciliana. Per la parte che ci compete, percio', intendiamo promuovere ogni piu' utile azione in grado di mettere insieme tutte le forze sinceramente democratiche, liberali, riformiste e solidali. L'obiettivo principale e strategico rimane quello di costruire un fronte comune il piu' largo possibile che superando i pregiudizi di maniera che odorano di vecchio e di stanti'o, recuperi energie e forze intellettuali e civili ad un impegno forte diretto a contrastare i qualunquismi, i populismi ed i sovranismi che oggi sembrano preponderare nel Paese. In questa direzione di marcia ci siamo mossi con la importante e' assai partecipata iniziativa di "nuovo campo" a Trabia e in coerenza alle linee guida per un nuovo percorso politico, emerse dall' interessante dibattito registrato in quella giornata, intendiamo muoverci senza indugi a partire dalla prossima settimana".

"Riteniamo prioritario, quindi - prosegue il documento programmatico - mettere al centro di una rinnovata e rinvigorita iniziativa politica la dignita' dell'uomo, la solidarieta',il lavoro,lo sviluppo e la sicurezza che deve essere garantita con un serio impegno in grado di distinguere il grano dal loglio e diretto a stimolare e coordinare un serio processo di integrazione dal quale non potra' prescindere negli anni a venire la nostra economia . Non possiamo condividere atteggiamenti e decisioni annunciate con frasi sempre piu' roboanti che hanno il solo scopo di distogliere l'attenzione dei cittadini dai veri drammi del mezzogiorno d'Italia . Abbiamo piu' volte richiesto e ci saremmo augurati che una forte iniziativa in tale direzione venisse assunta dal PD siciliano che analizzando i risultati elettorali e stigmatizzando comportamenti autolesivi di una larga parte della sua classe dirigente, convocasse una libera assemblea per promuovere la necessaria rifondazione politica,culturale ed organizzativa del Partito. Con grande rammarico siamo costretti a constatare che cosi' non e' stato e non e', ragion per cui ci apprestiamo a dare vita ad un tavolo di confronto politico che partendo dalle riflessioni di Trabia per" un nuovo campo" , avvii una proficua stagione del riformismo liberale socialista e popolare siciliano con la chiara consapevolezza che il tempo che verra' sara' molto impegnativo e difficile e che a nessuno di noi sara' permesso di disertare." Questo in sintesi il mandato affidato a Beppe Picciolo che dovra' traghettare Sicilia Futura oltre i finti steccati ideologici ed iniziare un vero dialogo con coloro che intendono parlare la stessa lingua dei cittadini. "Un dialogo concreto con il PD dunque - avverte Picciolo - senza restare prigionieri pero' di atteggiamenti di ostracismo o tatticismo che hanno invece contraddistinto questo rapporto negli ultimi anni. Abbiamo agito con coerenza e lealta', mettendoci la faccia e pretendiamo la stessa coerenza e la stessa lealta' dal PD regionale e nazionale. Altrimenti non resteremo di certo inerti di fronte a questo inevitabile declino".