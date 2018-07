"Rosolini pulita", Giorgio Calabrese elogia l'assessore Spadola: complimenti

Il lavoro dell'assessore all'Ecologia e vice sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, che ha deciso di bonificare il territorio con un'azione di pulizia senza precedenti, supera anche lo Stretto. E se n'è accorto anche un rosolinese illustre come il nutrizionista, Giorgio Calabrese. Il professore delle ricette e della sna alimentazione, spesso ospite di Porta a Porta di Bruno Vespa, questa mattina attraverso un social, ha inviato un messaggio al più giovane degli assessori dell'esecutivo di Pippo Incatasciato. Così Calabrese su Facebook: " Carissimo Giovanni, ASSESSORE, stai facendo un lavoro magnifico per ridare alla nostra città una grande ripulitura e spero in agosto al mio ritorno in Sicilia di trovarla finalmente senza sporcizia!!!!! COMPLIMENTI SINCERI!!!".

Il vice sindaco ha ringraziato Calabrese con una nota sobria: " E' un onore ricevere un incoraggiamento di un nostro illustre concittadino come il professor Giorgio Calabrese - ha scritto Spadola - Mi auguro che al suo rientro a Rosolini trovi una città trasformata dal punto di vista della pulizia e del decoro urbano. Serve, però, la sensibilizzazione della gente, affinchè il nostro lavoro non rimanga vano".

Proprio questa mattina Giovanni Spadola aveva ringraziato gli operai dell'ufficio Ecologia per gli sforzi che stanno compiendo per arrivare entro il 31 luglio a completare l'operazione "bonifica". Dal deposito dell'impresa che ha in appalto il servizio urbano è pure uscita la spazzatrice per "lucidare" il salotto buono di Rosolini.