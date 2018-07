Randagismo: squadra di specialisti in azione a Lampedusa

Nove medici veterinari volontari, 3 veterinari Asp, un assistente, 10 volontari: sono loro la squadra di specialisti che, in base alle disponibilita' e alle specializzazioni, si alterneranno fino al 22 luglio per dare concreta attuazione al "Progetto Isola - Uno strumento di civilta'", e procedere cosi' all'identificazione e sterilizzazione dei randagi di Lampedusa, all'accudimento dei cani vaganti sul territorio e all'adozione degli stessi: circa 130 i cani randagi dell'Isola ai quali Lav offrira' le necessarie cure, grazie a questo innovativo progetto avviato dal Comune di Lampedusa con Lav, Ordine dei veterinari della provincia di Palermo, Asp di Palermo, Corpo Forestale Regionale, Izs della Sicilia, Leishmania Center di Roma, e l'associazione locale "Il cuore ha quattro zampe" (www.ilcuoreha4zampeonlus.org). Proprio nelle ultime ore e' stato allestito, presso i locali del Corpo forestale regionale presenti sull'isola, l'ambulatorio veterinario attrezzato per procedere alle prime sterilizzazioni dei randagi dell'Isola. Attesi Fabrizio Vitale, responsabile del Centro Referenze nazionale per la Leishmaniosi, e Luigi Zumbo, presidente dell'Ordine dei medici veterinari di Palermo, che verranno a visitare l'ambulatorio. Parte integrante del Progetto sono anche l'accudimento dei cani vaganti sul territorio, con la distribuzione di mangiatoie, cibo e acqua, l'adozione degli animali e una campagna informativa destinata a turisti e cittadini, con depliant distribuiti nei principali luoghi di transito sull'Isola. "Il Comune di Lampedusa e Linosa vuole tutelare la salute degli animali presenti sull'Isola e fornire loro tutta l'assistenza necessaria - afferma Salvatore Martello Sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa - il progetto realizzato con LAV, che vede coinvolti i veterinari dell'Asp Palermo, dell'Ordine dei Medici Veterinari di Palermo, dell'Izs della Sicilia e del Leishmania Center di Roma, permettera' di garantire assistenza veterinaria a tutti loro. L'amministrazione comunale sta concludendo con l'aiuto della Lav le procedure per l'istituzione di un presidio veterinario pubblico permanente che diventera' un punto di riferimento per animali bisognosi di cure e per i volontari". "Un progetto innovativo avviato grazie alla fiducia del Comune di Lampedusa verso la Lav, e grazie alla collaborazione di tanti professionisti che si sono resi disponibili a prestare la propria opera al fine di garantire un'efficace attivita' di prevenzione del randagismo e porre il fenomeno sotto controllo - afferma Federica Faiella, responsabile Lav Area Adozioni - Tutti gli interventi sono funzionali a garantire il controllo delle nascite della popolazione canina, la convivenza tra cittadini, turisti e cani, il corretto accudimento degli stessi e, dove possibile, le adozioni. Una strategia che si avvale dell'esperienza della Lav nella gestione degli animali, tesa ad offrire loro migliori condizioni di vita garantendo anche una spesa pubblica efficiente". Il sindaco del Comune di Lampedusa e Linosa ha recentemente emanato un'Ordinanza per disciplinare l'accesso e l'uscita dei cani sull'isola solo se identificati e per garantire il censimento e l'identificazione della popolazione canina a Lampedusa e Linosa Lav ha donato al Comune 4 lettori microchip a disposizione dei volontari, dei medici veterinari e delle Forze di Polizia. In autunno, infine, Lav dara' il via ai corsi di formazione destinati alle Forze di Polizia, agli addetti ai lavori, ai cittadini, e cominceranno le attivita' di informazione e sensibilizzazione destinate agli alunni delle scuole primarie dell'isola.