Tenta di evadere dal carcere e ferisce un agente a Ragusa, arrestato

Giuseppe Scardino, gia' protagonista di un'evasione dal carcere di Favignana, in Sicilia, ha provato nuovamente ad evadere. Era stato accompagnato dalla polizia penitenziaria al Tribunale di Ragusa. Detenuto nel carcere di Opera, ha patteggiato la pena per una vecchia denuncia per inosservanza degli obblighi di sicurezza; un anno e 5 mesi difeso dall'avvocato Gianluca Gulino. Mentre stava risalendo sul furgone per il trasferimento, ha tentato di evadere ferendo una delle guardie. E' stato riacciuffato con manette ai polsi a una decina di metri di distanza. Un agente di polizia penitenziaria e' rimasto ferito ed e' stato trasferito per le cure necessarie, al pronto soccorso dell'ospedale civile di Ragusa.