Disabili, Renzi in un tweet: "Musumeci firmi il decreto e Faraone riprenda a mangiare"

"Buon compleanno al mio amico Davide Faraone ancora in sciopero della fame per chiedere alla Regione Sicilia di sbloccare i fondi della non autosufficienza. Rivolgo due appelli: a Musumeci perche' firmi il decreto, a Davide perche' per amore di sua figlia da oggi riprenda a mangiare". Cosi' in un tweet, Matteo Renzi. "Grazie amico mio", la risposta di Davide Faraone a Renzi. Ieri, dopo una settimana di sciopero della fame, il senatore Pd aveva annullato la diretta Facebook per problemi di salute. A Roma si era sottoposto a un controllo medico ed erano emerse criticita' rispetto al suo quadro clinico.