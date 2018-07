Ragusa, detenuto fuggito e catturato: le "pecche" del Tribunale

E’ Giuseppe Scardino, 42 anni di Vittoria, il detenuto che si è reso protagonista, mercoledì mattina, della fuga dal cellulare della Polizia penitenziaria che si era fermato nel garage sotterraneo del Tribunale di Ragusa. Scardino è accusato di rapine e tentato omicidio: insieme ad altri due reclusi, aveva messo in atto una rocambolesca fuga dal carcere di massima sicurezza dell’isola di Favignana nell’ottobre dello scorso anno: dopo aver segato le sbarre della cella, i tre erano saliti sul tetto del reparto e, con delle lenzuola usate come una fune, si erano lanciati sul muro di cinta del carcere; poi, sempre con le stesse lenzuola, si erano calati in strada. Tutti e tre non avevano potuto lasciare l’isola per le pessime condizioni del mare: furono catturati, infatti, al porto di Favignana mentre cercavano di rubare una barca.

Giuseppe Scardino sta scontando una pena di 15 anni di reclusione per una serie di rapine e per il tentato omicidio di un poliziotto, a Scoglitti, nell’agosto del 2007.

L’episodio di ieri conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la precarietà del Palazzo di giustizia di Ragusa, più volte denunciata, e la mancanza di adeguate misure di sicurezza in relazione al trasferimento dei detenuti dai cellulari della Polizia penitenziaria alle aule delle udienze. La dinamica della fuga messa in atto mercoledì, non fa che aumentare le perplessità, proprio sulla sicurezza dei locali che ospitano il Tribunale di Ragusa, in via Natalelli. Scardino, infatti, approfittando del fatto che il garage dove si è fermato il cellulare non ha nessun cancello che lo isoli dall’esterno, è riuscito a guadagnare facilmente l’uscita e a dirigersi verso il Ponte Vecchio. L’uomo è stato catturato, poco dopo, dagli stessi agenti della Penitenziaria, dai carabinieri e dai poliziotti che sono intervenuti in forze dopo l’allarme.

Sulla vicenda, da registrare una nota del portavoce del Comitato Pro Tribunale di Modica, Enzo Galazzo. “Fortunatamente – afferma, tra l’altro, Galazzo – tutto si è risolto con la cattura del detenuto. Di sicuro, però, l’episodio costituisce la riprova della criticità dei servizi di sicurezza di quel Palazzo di giustizia, non solo di natura antisismica".