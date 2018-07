Lutto nel mondo dell'imprenditoria modicana: è morto Di Matera, inventore del marchio "Fioretta"

Lutto nel mondo dell'imprenditoria. La notte scorsa, all’ospedale di Ragusa dov’era ricoverato da qualche giorno, si è spento Fedele Di Matera, 66 anni. Di Matera, era nato a Bari, il 17 dicembre del 1951 ma da 40 anni viveva a Modica, città che lo ha adottato e che lui riteneva sua e dove ha portato avanti la sua idea imprenditoriale, contribuendo ad imporre il marchio ‘Caseificio Madonna delle Grazie’. Sposato con Giovanna Modica, figlia di Orazio e Carmela Ciacera che crearono il caseificio Madonna delle Grazie alla fine degli anni ’50, Di Matera, molto giovane, entrò nella struttura organizzativa e produttiva dell’impresa creata dai suoceri. Assieme alla moglie, Giovanna, al cognato, Angelo Modica, e all’altro cognato, Roberto Modica, Di Matera, nel corso dei tanti anni spesi in azienda, ha dato un’impronta di alto profilo al caseificio modicano, certificandone l’affermazione e creando prodotti di assoluta qualità, con il marchio ‘Fioretta’ vero e proprio fiore all’occhiello della produzione casearia iblea in generale e dell’azienda modicana in particolare. Da qualche anno, Di Matera condivideva la vita con una grave forma patologica ma, fin quando ha potuto, è stato in azienda, dando sempre il suo contributo alla crescita di una delle più belle realtà casearie regionali. Con Di Matera, scompare una figura di grande respiro e di assoluto prestigio della caseificazione siciliana. I funerali di Fedele Di Matera, saranno celebrati lunedì 23 luglio, alle ore.16, nel Santuario della Madonna delle Grazie a Modica