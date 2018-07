Modica, anche trattori e Tir nel centro storico in barba ai divieti

Il centro storico di Modica, troppo spesso, viene “violato” da mezzi pesanti che, in base a quanto prevedono le ordinanze comunali, non dovrebbero attraversare il corso Umberto. Succede, invece, con regolarità disarmante, che autoarticolati, grossi camion e perfino trattori, - magari per risparmiare tempo – attraversino impunemente il Corso contribuendo a creare problemi di traffico, oltre ad aumentare i livelli di inquinamento. Sarebbero, quindi, opportuni maggiori controlli e qualche multa in più per chi non rispetta i divieti.