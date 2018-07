Trovato con droga pronta per essere spacciata, arresto a Terrasini

I carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio,un 30enne originario di Carini, residente a Terrasini. A seguito della perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto nell'abitazione circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, sottoposta, poi, a sequestro. La sostanza stupefacente e' stata trovata parte sul tavolo del tinello, pronta alla vendita e gran parte occultata all'interno di una busta in plastica stesa tra i panni e coperta da un telo da mare. Il 30enne e' stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell' udienza di convalida con il rito direttissimo. Dopo la convalida degli arresti e' stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.