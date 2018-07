Incidente stradale sulla Comiso-Pedalino: grave un giovane di 25 anni

E' ricoverato in gravi condizioni, all'ospedale civico di Palermo, un comisano di 25 anni, G.C., rimasto ferito la notte scorsa, intorno alle 2,30, in un incidente stradale autonomo sulla strada provinciale 4 Comiso-Pedalino. Il giovane viaggiava a bordo di una Opel Adam quando, per cause da accertare, ha perduto il controllo dell'auto che è finita su un muro a secco, ribaltandosi. Il ragazzo è stato trasportato dapprima all'ospedale di Vittoria: qui i medici, dopo aver constatato la gravità delle ferite, ne hanno disposto il trasferimento con una eliambulanza all'ospedale di Palermo. Sul posto è intervenuta la Polstrada di Ragusa.