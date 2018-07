Disabili, prosegue lo sciopero della fame del senatore Pd Faraone

"Il collega Davide Faraone ha fatto uno sciopero della fame per indurre il Presidente della Regione Sicilia a sbloccare i fondi regionali per le persone non autosufficienti, fermi da mesi senza motivo. Dopo 9 giorni di digiuno, il presidente Musumeci ha finalmente firmato il decreto. Non sono pero' ancora chiare ne' le risorse stanziate, ne' le modalita'. Ecco perche' molti di noi parlamentari, in segno di solidarieta', abbiamo voluto affiancare Davide con un digiuno simbolico a staffetta. Oggi #digiunoconDavide io, perche' vogliamo certezze su contenuti e sull'applicazione". Lo scrive su Facebook la senatrice del Pd Laura Garavini, che prosegue cosi' lp sciopero della fame a staffetta dei senatori e dei deputati del Pd, per ottenere il rispetto dei diritti delle persone disabili e delle loro famiglie.