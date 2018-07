Discariche a cielo aperto a Portopalo: turista ci invia le foto

Discariche a cielo aperto a Portopalo di Capo Passero. L'amministrazione Montoneri ha provveduto alla pulizia delle spiagge, ma non sicuramente alla bonifica del territorio. Da questo punto di vista, lo scempio di inerti e spazzatura, non è un spettacolo da potersi vedere. Così una turista in vacanza a Portopalo di Capo Passero ci ha inviato delle foto. Le pubblichiamo nella speranza che sindaco e giunta si diano una smossa a fare bonificare il territorio, eliminando le discariche a cielo aperto.