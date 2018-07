Musica, D'Alessio in concerto a Zafferana Etnea e a Palermo

Tutti i grandi successi di Gigi D’Alessio in due appuntamenti siciliani attesi dai fans. L’artista partenopeo sarà all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea l’8 agosto e al Teatro di Verdura di Palermo il 10 agosto. I due appuntamenti siciliani fanno parte della mini tournée estiva che inizierà proprio da Zafferana Etnea.

Dopo l’atmosfera magica dei teatri e la parentesi oltreoceano, D’Alessio riporterà la sua musica sotto i cieli italiani, insieme alla sua inseparabile band: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Insieme ai successi di 25 anni di carriera, i fan potranno cantare insieme a Gigi i brani dell’ultimo album, “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50° compleanno e di recente ripubblicato in una edizione speciale impreziosita dal dvd “Il giro del mondo in 50 storie”.

Inoltre, Gigi D’Alessio ripercorrerà i suoi maggiori successi. Nella playlist non potranno mancare brani storici come “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, “La prima stella”, “T’innamori e poi”, “Benvenuto amore”, “Emozioni senza fine”, “Ciao”, “L’estate con te”, “Mi chica bomba”, “Tu che ne sai”, “Como suena el corazon”, “L’amore che non c’è”.

I biglietti per i concerti, una produzione Music Life Srl in collaborazione con Live Nation ed organizzati in Sicilia dalla Show Biz e Puntoeaccapo, sono disponibili presso le prevendite abituali. Per la data di Zafferana Etnea (8 agosto) sono state predisposte quattro tipologie di biglietti: gradinata numerata 46 euro, gradinata non numerata 35 euro, gradinata numerata ridotto 41,40 euro e gradinata non numerata ridotto 31,50 euro. Per l’appuntamento del 10 agosto al Teatro di Verdura di Palermo sono disponibili i seguenti tagliandi: fossa e poltronissima 62 euro, poltrona 56 euro, distinti 46 euro e gradinata non numerata 36 euro.