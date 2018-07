Rifiuti: nasce Club Comuni Ecocampioni Sicilia, 22 enti fondatori

Sono 22 i comuni virtuosi fondatori del Club dei Comuni Ecocampioni della Sicilia costituito da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo di Imballaggi a base cellulosica, con la collaborazione di Regione Sicilia, per promuovere le best practice dell'isola nella gestione della raccolta di carta e cartone. Il Club riunisce i Comuni siciliani in convenzione con Comieco distintisi per i loro risultati di eccellenza nella raccolta differenziata di carta e cartone e che abbiano una raccolta differenziata complessiva superiore al 45%, un pro-capite di raccolta di carta e cartone di almeno 40 kg annui e il raggiungimento della 1 fascia in termini di qualita'. L'obiettivo e' di stimolare la comunicazione e la condivisione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata di carta e cartone in particolare cosi' mettere in campo tutte le sinergie utili ad attuare un percorso unico di sviluppo e miglioramento delle performance di raccolta dell'Isola. Ai comuni appartenenti al Club viene inoltre riservato un bando di progetti di comunicazione promosso da Comieco; in palio 10.000 euro da destinarsi al finanziamento di un progetto di comunicazione a sostegno della raccolta differenziata di carta e cartone. "Siamo lieti di inaugurare oggi la sezione siciliana del Club, un progetto lanciato 11 anni fa da Comieco che raggruppa gia' 105 Comuni in Campania, Puglia, Sardegna, Abruzzo e Calabria", spiega Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco. I comuni fondatori della sezione siciliana rappresentano il 5% della popolazione dell'isola, e nel 2017 la raccolta differenziata di carta e cartone in questi Comuni, oltre 10 mila tonnellate, ha coperto quasi il 10% della raccolta totale della regione, con un pro-capite di oltre 40 kg/abitante, piu' del doppio della media regionale, 22 kg/abitante, e sempre piu' vicino alla media nazionale di 54 kg/abitante. "Sosteniamo tutti quei Comuni - sottolinea Alberto Pierobon, Assessore regionale all'Energia e ai Servizi di Pubblica Utilita' - che attraverso gli ottimi risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata di carta e cartone, rappresentano degli esempi virtuosi in materia di gestione del ciclo dei rifiuti per l'intera Regione. Questo prestigioso riconoscimento deve fungere da stimolo per continuare a intraprendere quel percorso di cambiamento che i cittadini siciliani invocano ormai da troppo tempo". Per il secondo anno consecutivo, i dati nel XXIII Rapporto Annuale di Comieco, indicano che la Sicilia si e' distinta per i buoni risultati raggiunti, e cioe' +16% rispetto al 2016, pari ad oltre 111 mila tonnellate di carta e cartone raccolte.