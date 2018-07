Il fuoco divora la Timpa di Acireale e Capo Mulini, incendio pure a Riposto

Brucia la costa centro-nord orientale della Sicilia con roghi che, alimentati dal forte e caldo vento che soffia dalla notte scorsa sull'isola, stanno minacciando case e centri commerciali. Un vasto incendio da ore sta distruggendo una vasta area di macchia mediterranea tra la Timpa di Acireale e Capo Mulini. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, polizia, personale della forestale e due Canadair. Fiamme sono attive anche vicino un centro commerciale di Riposto. A Palermo invece un rogo è divampato in un terreno tra via Pandora e via Paride e alcune abitazioni sono state evacuate.

Due villette hanno subito danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati anche in decine di roghi nel palermitano.