Corruzione: Frosinone, sospesi ingegnere dell'Astral e imprenditore

Due ordinanze applicative di misure cautelari personali a carico di un ingegnere dell'Astral (azienda strade Lazio) e di un imprenditore sono state emesse dall'ufficio del Gip del Tribunale di Frosinone. I due sono ritenuti responsabili a vario titolo di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nonche' frode nelle pubbliche forniture ed altro. Il primo soggetto, architetto e direttore dei lavori per conto della ditta ASTRAL e' stato sospeso per 12 mesi dall'esercizio di pubblico ufficio; per il secondo, imprenditore di un consorzio di imprese, divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali per 12 mesi. L'attivita' d'indagine trae origine a seguito dell'esecuzione dell'appalto di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle strade di competenza regionale, affidato dalla ditta ASTRAL Spa in relazione al lotto 4 sud ad una associazione temporanea di imprese per un totale generale di intervento di 4 milioni di euro circa.

Inoltre, i carabinieri di Frosinone e personale delle Fiamme Gialle stanno notificando 12 avvisi di conclusione indagini preliminari emessi dal procuratore della Repubblica di Frosinone Giuseppe De Falco a carico di imprenditori, direttori dei lavori, responsabili di 3 uffici tecnici di altrettanti Comuni del Frusinate, tutti indagati nell'ambito di un procedimento penale stralciato e scaturito dalla prima attivita' investigativa poiche' responsabili a vario titolo di abuso d'ufficio, turbata liberta' degli incanti, falsita' materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici ed altro. Reati concretizzatisi nell'ambito di gare di appalto indette per l'assegnazione di lavori pubblici per un valore di 5 milioni di euro, eseguiti in tre Comuni del Frusinate.