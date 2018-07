Sicurezza alimentare: sospesa l'attività di caseificio nel Messinese

I carabinieri della Stazione di Novara di Sicilia, con l'ausilio di personale del N.A.S. di Catania, hanno eseguito un controllo in un'azienda casearia, riscontrando a carico del titolare violazioni amministrative per omessa registrazione di un locale nonche' per omessa tracciabilita' dei prodotti utilizzati. L'ispezione ha permesso di scoprire l'utilizzo da parte dell'azienda di un locale senza la prevista registrazione. Inoltre sotto sequestro sono finiti 13 kg di prodotti caseari privi della documentazione di tracciabilita' prevista dalla normativa di settore. Al titolare del caseificio e' stata notificata la sospensione dell'attivita' imprenditoriale per la mancanza di requisiti igienico-sanitari.