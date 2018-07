Trovato in casa con un fucile non dichiarato, arresto a Pachino

Nel corso della serata di ieri, 24 luglio, i Carabinieri della Stazione di Pachino hanno tratto in arresto R.G., pachinese di 44 anni, in quanto a seguito di perquisizione è stato rinvenuto, all’interno della sua abitazione, un fucile a due canne non dichiarato. Immediato il sequestro dell’arma. I Carabinieri stanno indagando per appurare come l’uomo possa essere venuto in possesso dell’arma, di cui non era autorizzato alla detenzione. Condotto in caserma, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, al termine delle formalità di rito, accompagnato presso la propria abitazione per essere sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.