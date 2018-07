Sicurezza stradale: al Sud solo il 17% mette bimbi sul seggiolino

"Solo il 47% degli italiani mette i bimbi seduti sul seggiolino e li lega con la cintura in macchina. Ma secondo le statistiche del ministero dei Trasporti e dell'Istituto Superiore di Sanita', questa percentuale va dal 60% del Nord Italia al 50% al Centro, al 17% del Sud". Lo ha detto Claudio D'Amario, direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, in occasione della presentazione della campagna di sensibilizzazione "Bimbi in auto".