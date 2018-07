Pallavolo, B1 donne: alla Pvt Modica arriva anche la schiacciatrice Sara Gervasi

Continua il mercato di rafforzamento della Pro Volley Team Modica che si prepara ad affrontare da "matricola" il campionato di serie B1 femminile. Il direttore sportivo Giuliana Di Emanuele, è riuscita a portare alla corte di Corrado Schavino la schiacciatrice Sara Gervasi, classe 2000 alta 182 centimetri, giovane promessa della pallavolo siciliana che il dirigente biancorosso è riuscito a soffiare a diverse squadre che le avevano posato gli occhi addosso. Alla fine l'atleta ennese ha optato per la PVT per alzare l'asticella nella sua carriera e fare esperienza in un campionato difficile come quello di Terza Serie.

"Dopo aver vestito la maglia della Pallavolo Sicilia per vari anni – sono le prime parole da giocatrice biancorossa di Sara Gervasi – finalmente faccio un passo avanti nella mia carriera. Non vedo l'ora di cominciare con la mia nuova squadra questa mia esperienza in B1. A onor del vero – continua – non mi ero mai preclusa la possibilità di disputare un campionato di Terza Serie, forse non adesso, ma la chiamata della PVT mi ha incuriosito e fatto riflettere. Giocare in una categoria superiore è per me un grande stimolo perchè affrontare un campionato così impegnativo alla mia età non può che farmi crescere in tutti i sensi. Poi se in squadra avrò la possibilità di essere al fianco di gente con tanta esperienza non posso che ritenermi fortunata perchè avrò tanto da imparare seguendo il loro esempio. Le offerte non mi sono mancate, ma ho scelto il progetto della PVT perchè mi piace il gruppo che si sta formando e per poter lavorare con coach Scavino perchè credo che lavorare con lui sarà utile per la mia crescita e quella della squadra. Ho tanta voglia di imparare e crescere – conclude – e con un gruppo così di alto livello, con un tecnico preparato e uno staff tecnico così disponibile, credo di aver fatto la scelta migliore".

Felice dell'arrivo in biancorosso di una delle migliori giovani atlete del panorama pallavolistico siciliano è sicuramente il presidente Bartolo Ferro. "Tutte le volte che ho incontrato Sara da avversaria – spiega il presidente della PVT – mi ha colpito la sua grinta la sua voglia di fare e il suo entusiasmo oltre che naturalmente la sua bravura. Ho apprezzato, quando l'ho incontrata, la sua determinazione e la sua umiltà nel mettersi a disposizione per apprendere e crescere con l'esempio delle più grandi. Ho capito – conclude Bartolo Ferro – che ha l'entusiasmo giusto e non vede l'ora di cominciare a sudare con la sua nuova squadra".