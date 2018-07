Effetto Noto 2018, altro week end tra libri, teatro e concerti

È cominciata un’altra settimana di Effetto Noto, tra libri da presentare e nuove mostre aperte al pubblico che saranno inaugurate nel weekend. Weekend che saluterà anche il primo appuntamento con Atto Unico, la rassegna teatrale diretta da Beppe Rosana e che quest’anno è giunta alla sua 10^ edizione.

Tra ieri e oggi la Basilica di San Nicolò sta ospitando i concerti d’organo di Luciano Carbone (ieri) e Alexandra Filatova (oggi), entrambi cominceranno alle 21 e sono stati organizzati dall’Associazione Concerti Città di Noto.

Questa sera il fotografo messinese Armando Rotoletti presenterà il suo libro “Sicilia in Piazza” al Convitto delle Arti (ore 19.30) mentre all’ex Cantina Sperimentale torna l’appuntamento con la performance “Invisibili – Memorie notturne del Val di Noto” (primo spettacolo ore 21, secondo ore 22.30). A Calabernardo, invece, sono in programma i corsi gratuiti di chitarra con Corrado Ferro ed anche il primo appuntamento col festival “Corti di Mare”.

Venerdì è il giorno del libro “Il morso” di Simona Lo Iacono, che sarà presentato alle 19 al Convitto delle Arti. Parte (ore 20) anche l’itinerario guidato Museo Diffuso Sotto le Stelle, un percorso tra le bellezze di Noto a cura della cooperativa Oqdany.

Sabato è il giorno dei vernissage: al Museo Civico ex Monastero di Santa Chiara sarà inaugurata (ore 19.30) la mostra Distress, personale di pittura dell’artista iraniana Rasta; alla Galleria di Palazzo Nicolaci, invece, sarà inaugurata (ore 19.30) la mostra Frammenti di Architettura, organizzata dall’associazione Altera Domus.

Domenica, infine, giornata di festa in contrada Granieri, con la processione in onore di Santa Lucia. Di sera, invece, largo Landolina ospiterà il primo spettacolo di Atto Unico, la rassegna teatrale giunta alla 10^ edizione. In calendario c’è “La Mandragola” di Nicolò Machiavelli, con la compagnia Buio in Sala e la regia di Giuseppe Bisacchia e Massimo Giustolisi.