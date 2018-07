Lutto nell'imprenditoria iblea: a Pozzallo è morta Angela Paolino fondatrice del più antico negozio di calzature della città

E' morta all’età di 91 anni la signora Angela Paolino in Armenia, fondatrice del negozio Armenia Calzature e Pelletteria di Corso Vittorio Veneto 15, a Pozzallo. Con la signora Angela scompare una figura storica del commercio ibleo, una delle prime imprenditrici donne a Pozzallo.

Nata nella cittadina marinara nel 1927 da una famiglia povera e numerosa, interruppe gli studi a causa della guerra. Nel 1945 sposò il falegname Salvatore Armenia. Dotata di intraprendenza e coraggio, nel 1957 decise di aprire un negozio di calzature, accessori e borse in Via Vito Giardina 11, una traversa del Corso Vittorio Veneto. L’attività fu intestata al marito, ma fu sempre lei a gestirla. Il successo fu immediato. Erano gli anni del benessere economico. Rotocalchi e mass media reclamizzavano le novità della moda. Alle scarpe fatte a mano si sostituivano le calzature industriali, realizzate in serie, più pratiche, disponibili in una più ampia gamma di colori e modelli. A metà degli anni Sessanta, il negozio si trasferì sul corso principale, dove si trova tuttora, attirando la migliore clientela locale e dei comuni limitrofi. Quel negozio, per il savoir faire della titolare, per l'offerta qualificata e per le sue splendide vetrine entrò nella memoria collettiva pozzallese di quegli anni.