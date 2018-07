Il Modica Calcio presentato alla città nell'aula consiliare del Comune

l Modica calcio si è presentato alla Città in vista dell'avvio della prossima stagione che per i “Tigrotti” prenderà il via con la preparazione pre campionato che si terrà in sede a partire dal 6 agosto. A fare gli onori di casa e a ricevere la delegazione rossoblù nell'aula consiliare di Palazzo San Domenico il sindaco Ignazio Abbate e l'assessore allo Sport Maria Monisteri. È stato un incontro cordiale in cui l'amministrazione si è dimostrata disponibile nel limite del possibile ad assecondare le esigenze della squadra della città che insieme al Frigintini rappresenterà Modica nel campionato di Promozione. A presentare la squadra al Primo Cittadino e all'assessore al ramo è stato Elio Scollo che si è presentato ufficialmente come presidente onorario dei rossoblù e delegato dal presidente Carpentieri a curare i rapporti con l'amministrazione.

“Ho accettato con entusiasmo l'incarico affidatomi dal presidente Carpentieri – ha spiegato Elio Scollo – nel ricordo di mio papà voglio dare il mio contributo alla squadra che è nata con mio padre. Il mio sogno è sempre quello di avere un sodalizio unico che rappresenti la città, ma prendiamo atto che al momento non è possibile. Spero ci sia una sana competizione sportiva e che il nome di Modica possa essere rappresentato degnamente. Credo che l'amministrazione ci sarà vicina e – conclude – nel limite del possibile possa fare in modo che la stagione che sta per iniziare possa ci dia le soddisfazioni che l'intera città merita”.

Subito dopo ha preso la parola il presidente Mommo Carpentieri che ha illustrato i programmi e le ambizioni del suo sodalizio.

“Voglio ringraziare il sindaco e l'assessore allo sport – ha spiegato Carpentieri – per averci ospitato nell'aula consiliare, luogo dove si prendono le decisioni più importanti. Spero di poter dare lustro alla città di Modica e di portare in alto per la Sicilia i nostri colori. Quest'anno stiamo puntellando con atleti di categoria una rosa già forte che lo scorso anno ha sfiorato i play off. Spero – conclude il presidente del Modica Calcio – che questo incontro con l'amministrazione sia una sorta di portafortuna e mi auguro che a fine stagione ci si possa rivedere nuovamente qui per festeggiare insieme qualcosa di importante”.

Subito dopo ha preso la parola l'assessore allo Sport Maria Monisteri che dopo aver salutato i presenti ha voluto ribadire da donna di sport l'impegno dell'amministrazione a essere sempre vicini a tutte le società sportive modicane senza fare differenze e nella massima trasparenza e lealtà

Uno dei primi impegni che ci siamo presi – sottolinea l’Assessore Monisteri – è quello riguardante gli impianti sportivi. In attesa che si risolvano i problemi riguardanti la situazione del “Vincenzo Barone”, che non è di competenza comunale e dove è necessario un collaudo del tappetino verde, garantisco a breve la normale fruizione del “Pietro Scollo”un impianto del quale la città non può fare a meno. Per il resto – conclude l'assessore allo Sport – saremo sempre vicini alla dirigenza rossoblù”.

A chiudere l'incontro con i “Tigrotti” della Contea l'intervento del Sindaco Ignazio Abbate.

“Mi ha fatto molto piacere ricevere dirigenti e giocatori rossoblù – dichiara il Primo Cittadino – che rappresenteranno la città insieme al Frigintini nel prossimo campionato di Promozione. Ho trovato una dirigenza molto ambiziosa che mira senza mezzi termini alla vittoria del campionato e questo non può che farmi piacere. Sappiamo quanto siano difficili le condizioni economiche delle società sportive a tutti i livelli – continua Abbate – e per questo è da ammirare ancora di più lo sforzo che fanno i dirigenti per mantenere viva la passione sportiva. Faccio il mio in bocca al lupo al Modica Calcio – conclude il sindaco – per la prossima stagione. Noi come amministrazione gli staremo accanto e cercheremo di supportarlo come facciamo con tutte le altre discipline sportive che abbiamo in città.”