Tragedia in Scozia, muore bimbo di Siracusa in un incidente: gravissimi i genitori

Si chiama Lorenzo il bambino di 4 anni di Siracusa vittima dell'incidente mortale avvenuto in Scozia, tra Aberdeen e Invrness. Era a bordo di un pulmino, insieme al padre, un tenente di vascello della Capitaneria di Porto di Augusta, Alfredo Ciociola, alla madre, Concetta Passainisi, agente di polizia penitenziaria di Brucoli, ed al fratellino di 3 anni, rimasto illeso. La famiglia si era recata in Scozia da poco per trascorrere le vacanze. L'impatto contro un Suv, i cui 3 occupanti sono deceduti, non ha dato scampo al piccolo mentre sono ricoverati in terapia intensiva i genitori. Gravi le condizioni di Concetta Passanisi trasportata in elisoccorso in ospedale mentre un'altra donna, che era insieme alla famiglia, e' deceduta.

Ieri dall’aeroporto di Catania si sono imbarcati su un volo per la Scozia i familiari, mentre anche la Farnesina e l’ambasciata si sono attivate per prestare assistenza ai familiari e per seguire le indagini sulle cause del gravissimo incidente, sul quale la magistratura locale ha aperto un’inchiesta.

“La tragedia che la scorsa notte ha colpito le famiglie dei nostri concittadini in Scozia, lascia sgomenti”. Lo dichiara il sindaco Francesco Italia che aggiunge.” Siamo già in contatto con il consolato italiano ad Edimburgo e vicini alla famiglia a cui io, la giunta e la città tutta ci stringiamo in questo tragico momento”.

(fotp daily Mirror)