Modica, incendio lambisce il Parco archeologico di Cava Ispica

Un incendio, sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, ha distrutto decine di alberi sulla collina prospiciente il Parco Archeologico di Cava Ispica, in territorio di Modica. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di sabato. Non è esclusa l'origine dolosa in quanto il fuoco avrebbe avuto origine da due o più punti. Sono intervenuti i vigili del fuoco e agenti del Corpo Forestale. Nessuno danno, per fortuna, alle persone, nè alle abitazioni che si trovano nella zona.