Morto a 4 anni in un incidente in Scozia: dolore a Siracusa e Augusta

Restano grazi le condizioni dei genitori di Lorenzo, il bimbo di 4 anni di Siracusa, morto giovedì in Scozia in un incidente stradale. Il papà della piccola vittima, Afredo Ciociola, tenente di vascello della Capitaneria di Porto di Augusta, è cosciente anche se i medici scozzesi si sono riservati la prognosi sulla vita. Stesso discorso vale per la mamma di Lorenzo, l'agente penitenziaria Concetta Passanisi che presta servizio al penitenziario di Brucoli. Intanto i nonni hanno raggiunto l'ospedale dove sono ricoverati i coniugi Ciociola ed hanno potuto riabbracciare il fratellino di Lorenzo, rimasto illeso. Non è escluso che nei prossimi giorni il bambino possa fare rientro con i nonni a Siracusa. La notizia della tragedia familiare in Scozia ha destato nel capoluogo tanta commozione, ma soprattutto ad Augusta dove la famiglia Ciociola è conosciuta.