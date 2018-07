Modica, in via Aldo Moro abbattuti alberi dannosi: saranno sostituiti

Il Comune di Modica sta provvedendo a sostituire gli alberi di via Aldo Moro, la strada che costeggia l’ospedale “Maggiore”. L’intervento si è reso necessario per salvaguardare le condizioni dell’arteria e la sicurezza degli automobilisti. Le radici degli alberi esistenti da decenni nella zona, infatti, hanno danneggiato seriamente il manto di asfalto creando pericolosi avvallamenti. La tipologia dei nuovi alberi servirà a salvaguardare le condizioni della sede stradale e a diminuire il rischio di incidenti. Sull’intervento del Comune si registra una nota critica di alcuni cittadini che giudicano inopportuna la sostituzione degli alberi di via Aldo Moro. “Si sarebbe potuto intervenire – dicono – sistemando l’asfalto, come si è già fatto in passato.

E a proposito di alberi, torniamo a parlare della situazione igienico-sanitaria che si registra in via Vittorio Veneto e in viale Medaglie d’Oro dove gli alberi – le cui radici, anche qui, creano danni ai marciapiedi – sono diventati rifugio di migliaia di uccelli che, con i loro escrementi, rendono impraticabili i marciapiedi e sporcano le auto parcheggiate nella zona. Necessaria, quindi, la potatura periodica, o, addirittura, una soluzione più radicale che preveda la sostituzione di questi alberi.