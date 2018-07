"Non è la notte bianca", musica e teatro al Parco Robinson di Siracusa

Sarà il Parco Robinson di Siracusa ad ospitare la quarta edizione della manifestazione “Non è la notte bianca” in programma sabato 4 agosto. L'iniziativa è organizzata dalle associazioni “Group Music Service 2000” e “A Bedda Sicilia”, con la collaborazione di Thewebengine, società che opera nell’industria musicale e discografica. “Non è la notte bianca” si sposta quindi da Belvedere, dove si è finora svolta, al Bosco Minniti.

“Ringrazio i presidenti delle due associazioni, Giusy Minissale e Cosimo Azzaro, nonchè Giuseppe Fisicaro di THEWEBENGINE per avere raccolto l'invito lanciato all'Urban Center di una riqualificazione del Parco con idee e progetti che potessero riportare i cittadini a vivere e a far rivivere la vasta area comunale”: lo dichiara il sindaco, Francesco Italia.

Per gli organizzatori, la manifestazione “Sarà una festa di musica, di teatro, di arte ma non solo: molte attività locali di street food ed artigianato stanno aderendo e saranno presenti con i loro stands. E chiunque può ancora unirsi ad una festa di tutta la città. Francesco Italia, nel giorno della sua proclamazione, ha scelto di ricordare come può essere bello il Parco quando viene vissuto e noi abbiamo visto in questa opportunità una sfida. Questa è una città piena di risorse e di luoghi meravigliosi, il dovere di ogni cittadino è quello di sentirli nostri e di renderli belli e vivi per tutta la comunità”.