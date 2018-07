Abusi su una tredicenne di Giarre: in cella ambulante di Piedimonte

Un venditore ambulante di frutta e verdura di Piedimonte Etneo, è stato arrestato dai carabinieri di Giarre, per abusi sessuali su una tredicenne. Il Gip del tribunale di Catania ha firmato l'ordine di arresto per il ventiseinne poiché si accertava che, nel mese di agosto 2017, consumava atti sessuali con una ragazzina di Giarre, all’epoca dei fatti tredicennee. Durante le indagini, emergevano le sue responsabilità anche in ordine ad una serie di furti, consumati e tentati, perpetrati in private abitazioni di Piedimonte Etneo. Il reo è un soggetto noto alle forze dell’ordine, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza di Pubblica Sicurezza.

L’attività dei Carabinieri, coordinati dal pool di magistrati che si occupa dei reati in danno delle fasce deboli e della violenza di genere, ha permesso di ricostruire l’incresciosa vicenda e, al tempo stesso, di tutelare la fragilità fisica ed emotiva della vittima, assistita, durante la ricostruzione del turpe episodio, anche da esperti di psicologia, in ossequio alle recenti modifiche normative.

L’arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.