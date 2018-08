Modica, nell'ex scuola comunale di Frigintini aperto punto antincendio

E’ stato installato nell’ex scuola comunale di Contrada Treppizza a Frigintini il punto antincendio a servizio della vasta zona rurale di Modica. Ieri, alla presenza del consigliere di maggioranza Giovanni Alecci, si è svolto l’ultimo sopralluogo da parte del Dipartimento Forestale di Ragusa coordinato dall’ingegnere Stuppia. Un sopralluogo che ha avuto esito positivo visto che i lavori di ripristino effettuati dal Comune di Modica sono stati eseguiti alla perfezione. Il presidio antincendio sarà pienamente attivo a partire da questo fine settimana. “Ringrazio l’ingegnere Stuppia che si è mostrato subito disponibile a considerare l’apertura del presidio. Un’apertura particolarmente importante sia per la stessa conformazione della zona che per il periodo in cui ci troviamo, quando il rischio incendi è più alto. Da questo fine settimana stazioneranno stabilmente alcune unità della Forestale pronte all’occorrenza per affrontare l’emergenza incendi”.