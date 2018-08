Pallanuoto, il calendario di serie A: l'Ortigia debutta in casa con la Lazio Nuoto

Esordio casalingo per il Circolo Canottieri Ortigia nel campionato 2018-2019, il centesimo della storia per la pallanuoto italiana. Prima di campionato il 13 ottobre contro la Lazio Nuoto. Una settimana dopo, il 20 ottobre, prima trasferta in quel di Napoli contro la Canottieri.

Primo derby stagionale contro la Nuoto Catania in trasferta il 22 dicembre. Il girone di andata si chiuderà il 12 gennaio. Così nel calendario del nuovo torneo sorteggiato oggi a Roma. Il campionato, a quattordici squadre, chiuderà la propria stagione regolare il 18 maggio. L'ultima retrocede direttamente, una seconda squadra per la A2 arriverà dai play out. Final Six scudetto e play out dal 23 al 26 maggio.