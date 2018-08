Schiuse uova di tartaruga caretta caretta in spiaggia a Gela

Una pattuglia della Guardia Costiera di Gela, nell'ambito dell'Operazione "Mare Sicuro 2018" e' intervenuta stamane all'alba, dopo la segnalazione del titolare di un lido per l'avvistamento di alcune tartarughe in spiaggia. I militari hanno costatato l'avvenuta schiusa di uova di tartaruga "Caretta Caretta", deposte proprio nelle immediate vicinanze dello stabilimento balneare da cui e' giunta l'indicazione. Della presenza del nido non vi era conoscenza alcuna, anche perche' probabilmente deposto in orario notturno nei mesi precedenti ed ovviamente ben protetto dalla sabbia. La pattuglia ha sorvegliato il cammino delle neonate tartarughe ancora presenti e disorientate fino al mare ed ha successivamente reso noto l'evento anche all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ed ai volontari WWF Licata o.a. Sicilia Area Mediterranea, che nelle prossime ore interverranno per individuare la presenza di ulteriori nidi in zona.