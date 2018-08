Incendi, Portopalo e Marzamemi divorate dalle fiamme

Le zone di Marzamemi e Portopalo devastate dalle fiamme. Un incendio è divampato sulla provinciale Marzamemi-Portopalo, l'altro all'ingresso di Marzamemi lato Spinazza. Quest'ultimo si è sviluppato in un terreno lasciato incustodito poco dopo l'ora di pranzo. Le fiamme hanno minacciato un'abitazione confinante con quella che è un'area parcheggio abbandonata a se stessa e lasciata in mezzo alle sterpaglie e utilizzata come una piccola discarica a cielo aperto. Le cause sono ancora da accertare, ma le sterpaglie hanno alimentato le fiamme. L'intervento dei proprietari di una villetta confinante ha evitato che il fuoco bruciasse la loro stessa abitazione. I vigili del fuoco sono stati avvertiti e sono arrivati dopo un'ora in quanto impegnati con altri focolai sul territorio. Giuseppe Campisi