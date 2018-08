Arriva da Catania una dei 12 ortopedici oncologici in tutta l'Australia

Da Catania al St Vincent's Hospital di Melbourne. A soli 39 anni e' una dei dodici ortopedici oncologici in tutta l'Australia, oltre che senior lecturer e senior research fellow in Ingegneria tissutale all'universita' australiana. Una storia di eccellenza quella di Claudia Di Bella. Entrata a 17 anni alla facolta' di Medicina di Catania, al terzo anno si e' trasferita a Bologna. Laureatasi nel 2002, e' approdata al Rizzoli dove nel 2007 ha acquisito una super-specializzazione in oncologia ortopedica. Nel 2009 e' stata assunta al Rizzoli nel reparto di chemioterapia e ha iniziato il dottorato in oncologia e patologia sperimentale. Nessun ostacolo in Italia, dunque, ma il sogno era l'Australia dove non e' stato semplice: "In Australia - racconta Di Bella al quotidiano La Sicilia - c'e' un sistema molto rigido: riconoscono la laurea e la specializzazione, ma vogliono che gli specialisti riconosciuti pratichino a un livello standard minimo. Ho dovuto cosi' fare due anni di pratica supervisionata' al termine del quale ho dovuto superare un esame molto difficile che dura piu' di una settimana, Dal 2014 anche in Australia sono una specialista in ortopedia". A Melbourne dirige anche un laboratorio di rigenerazione cartilaginea nel dipartimento di Chirurgia. "Al Rizzoli, uno dei posti migliori in Italia - aggiunge Claudia - durante i miei 5 anni di specializzazione come chirurgo non ho fatto molto. Quando invece sono arrivata qui mi hanno detto: 'Ok, sei gia' specialista, quindi fai questa protesi d'anca, questa protesi di ginocchio', per me e' stato uno shock. Questa e' una grossa differenza nel training tra l'Italia e un Paese anglosassone e un po' mi dispiace, perche' non e' facile da italiano venire a lavorare qui". Un suo caso e' stato al centro di un episodio di Miracle Hospital, serie televisiva in onda su National Geographic: "La puntata racconta l'intervento piu' difficile che io abbia mai fatto, su una poliziotta di 33 anni con un sarcoma nel sacro e nella pelvi. Siamo riusciti, con un intervento di 20 ore, a rimuoverlo nella sua interezza e la ricostruzione - spiega - ha permesso a questa ragazza di tornare a camminare senza alcun difetto neurologico. Oggi e' tornata al lavoro e conduce una vita normale". Nessuna intenzione di tornare in Italia, se non in vacanza, assicura Di Bella, che vive con una compagna australiana, infermiera di terapia intensiva, e due figli di 3 e 4 anni: "Amo il mio Paese profondamente, pero' la serenita' nella vita e nel lavoro che c'e' qui, in Italia difficilmente si trova". Infine, un consiglio ai giovani: "Seguire i propri sogni, credere in se stessi e fare il possibile per realizzare quei sogni".