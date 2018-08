Salvini a Catania commenta la tragedia di Genova: voglio i nomi dei responsabili

"Oggi sono in Sicilia come previsto. Domani mattina sono in Calabria come promesso. Ho annullato una parte della presenza e nel pomeriggio sarò a Genova ovviamente a fianco dei soccorritori". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Catania.

"L'ho percorso centinaia di volte quel ponte lì, però adesso da cittadino italiano farò di tutto per avere nomi e cognomi dei responsabili passati e presenti perché è inaccettabile che in Italia si muoia così", ha aggiunto il vice premier.

"Ringrazio i vigili del fuoco, i soccorritori, i professionisti e i volontari che sono intervenuti sin dal primo minuto, che stanno ancora scavando, salvando, forando. Siamo purtroppo ad una trentina di morti accertati e feriti anche in gravi condizioni - ha detto Salvini - Oltre all'impegno, al soccorso, alla preghiera, prendo l'impegno con gli italiani di andare fino in fondo ed accertare le responsabilità di un disastro inaccettabile perché non è possibile nel 2018 lavorare e morire in queste condizioni".