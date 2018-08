Boato nell'isola di Ustica: esplosa bombola da campeggio in mare

"Il boato udito a Cala Santa Maria questa mattina non ha a che fare con attività vulcanologica (non ci sono riscontri oggettivi) invece si è accertato che una esplosione in mare c'è stata ma che dai rilievi e frammenti si tratterebbe di una bombola di gas, tipo campeggio, esplosa in mare nei pressi della banchina. Per arrivare a questa conclusione si è dovuto in diverse ore raccogliere notizie varie da diverse fonti ed infine fare una ricognizione subacquea sui fondali". Lo dice il sindaco di Ustica Salvatore Militello "Tutto il pomeriggio - aggiunge - siamo stati costantemente in contatto con la Prefettura, con la protezione civile, con la capitaneria di porto, con i carabinieri e vigili del fuoco per cercare di capire cosa fosse realmente accaduto. In questo momento ad Ustica, nella zona di Punta Gavazzi è in atto una fioritura algale straordinaria e per escludere od accertare eventuali cause che possano mettere a rischio la salute pubblica, è stata emessa ordinanza di divieto di balneazione solo per quella zona e si è dato incarico alla direzione dell'area marina protetta di fare effettuare degli accertamenti da parte degli esperti".