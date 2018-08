Ferragosto dedicato al vigneto per il presidente della Regione, Nello Musumeci. Il governatore della Sicilia ha postato la foto su Facebook scrivendo: " Finalmente i primi grappoli d'uva, a due anni dall'innesto del mio piccolo vigneto. Sono ancora pochi, ma i frutti - si sa - si raccolgono nel tempo. Specie quando si è costretti a cominciare da zero, come è capitato a noi alla guida della Regione".