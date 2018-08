Finisce in un dirupo a Polizzi Generosa, salvato da elicottero dei pompieri

Un uomo di 30 anni, A.A., è stato soccorso e tratto in salvo da un elicottero dei vigili del fuoco di Catania, a Polizzi Generosa in provincia di Palermo. Il velivolo è decollato intorno alle 16 per soccorre l'uomo che era finito in un dirupo. Sul posto le squadre del comando provinciale di Palermo e uomini del gruppo SAF.

A.A. è stato recuperato da personale elisoccorritore con l'ausilio del verricello e si trova in buone condizioni.