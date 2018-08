Sanità, M5s denuncia: incentivi d'oro a dirigenti sanitari nisseni

"E cosi' mentre in provincia, medici e infermieri sono lasciati al loro destino insieme ai pazienti, nel capoluogo, la dirigenza nissena, alla vigilia di ferragosto ha deciso di auto promuoversi attraverso un sostanzioso riconoscimento economico di oltre 56 mila euro. In un momento cosi' drammatico per le condizioni in cui versa la sanita' in Sicilia la corresponsione di ingenti somme di danaro a titolo di incentivazione rappresentano uno schiaffo morale assolutamente inaccettabile per cittadini, medici ed infermieri abbandonati al loro destino soprattutto nei cosiddetti 'ospedali di frontiera' in cui scarseggiano oltre che il personale persino gli arredi o che come nel caso di Mussomeli versano in condizioni davvero pietose con le stessi porte dei vari reparti inutilizzabili e fuori servizio". A dirlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Cappello, Nuccio Di Paola e Giancarlo Cancelleri a proposito del premio incentivo riconosciuto firmato dal Commissario Straordinario dell'Asp di Caltanissetta.