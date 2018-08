Jason Buglio, 18 anni, è morto nell'ospedale Cannizzaro di Catania per i postumi delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ad Aci Bonaccorsi. Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto, il cui conducente ha riportato lievi contusioni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Acireale.