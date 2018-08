Modica, auto cappotta sulla strada per Marina: feriti quattro giovani

Spettacolare incidente sulla strada che da Modica conduce a Marina di Modica nella tarda mattinata di sabato. Si è verificato intorno alle 13,30 in contrada Zappulla. Per fortuna non ci sono state conseguenze serie per gli occupanti dell’auto, una Y10, che, per cause da accertare, in un tratto di strada in leggera pendenza, ha cappottato andando a schiantarsi contro un muro a secco. A bordo della vettura, quattro giovani – tre ragazze e un ragazzo che era al volante – che sono rimasti imprigionati, per qualche minuto, tra le lamiere dell’auto. Sono, comunque, usciti dall’abitacolo con l’aiuto di alcuni automobilisti di passaggio e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Le loro condizioni non destano, comunque, preoccupazione. A quanto sembra, la macchina ha cappottato per un improvviso blocco alle ruote anteriori. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica per liberare la strada da quello che resta della vettura e per bonificare l’asfalto.