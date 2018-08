La strage di Passo di Rigano a Palermo, ricordate le vittime

"Ricordare le vittime e i feriti della strage di Passo di Rigano a Palermo, oltre che doveroso, è un modo per testimoniare la presenza delle istituzioni al fianco delle forze dell'ordine impegnate, quotidianamente, nel contrasto alla criminalità organizzata. In questa giornata, voglio esprimere ai vertici dei Carabinieri la gratitudine e l'apprezzamento della comunità siciliana per l'impegno e la professionalità con cui si adoperano per la tutela della legalità nell'Isola". Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nel giorno del 69esimo anniversario dell'attentato organizzato dal bandito Salvatore Giuliano.